The Walking Dead e Fear The Walking Dead, arriva il crossover!

Aldi New York, oggi,ha confermato che ci sarà un crossover tra le serie. Lo ha fatto, dichiarando:

"Questo è un grande evento nel mondo di The Walking Dead", ha aggiunto Kirkman. Il crossover sarà previsto per il prossimo anno.

Oltre alla notizia del crossover, durante il panel è stata rilasciata anche una clip riguardante il 100esimo episodio della serie TWD, in cui possiamo vedere Carl Grimes che si avvicina ad una stazione di benzina puntando la pistola contro "qualcuno". Vi ricordiamo che The Walking Dead tornerà il 23 ottobre su Fox. Che ne pensate del crossover tra le due serie? Impazienti di rivedere i protagonisti della serie The Walking Dead?