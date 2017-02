The Walking Dead: in cantiere un episodio speciale su Dwight?

I nuovi episodi disono ormai vicini alla messa in onda. Cosa succederà tra il gruppo di Rick e quello di Negan? Ci saranno tensioni anche all’interno degli stessi Saviors? Lo showrunnerha fornito alcune nuove informazioni.

Dwight, uno degli uomini di Negan, avrà un ruolo importantissimo in uno dei futuri episodi, come i fan del fumetto di The Walking Dead sicuramente sapranno. I produttori dello show, naturalmente, non possono parlare troppo del futuro del personaggio, ma Scott Gimple ha comunque rilasciato alcune dichiarazioni interessanti durante un’intervista per Entertainment Weekly. Ecco cosa ha detto lo showrunner:

“Non vogliamo spolverare niente. Diciamo che per chi vuole spoiler la via più breve sarebbe leggere i fumetti. Posso solo dire che l’episodio 11 affronterà questo tema in maniera MOLTO approfondita”.

Probabilmente quanto avvenuto nell’episodio “Sing Me a Song” avrà ulteriori ripercussioni, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un episodio dedicato interamente a Dwight? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Walking Dead!