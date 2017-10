The Walking Dead: Jeffrey Morgan vorrebbe un episodio sulle origini di Negan

: L'attore della serie, nei panni di, vorrebbe che la rete televisivasviluppasse un episodio che riveli le origini del suo personaggio, così da riprendere il volume a fumetti, a cui si ispira la serie, intitolato

Attualmente, gli eventi del fumetti sono ancora lontani dalla trama dello show, ma l'attore, in un'intervista alla rivista EW, si dice pronto a mettersi in gioco: "Sapete, spero sempre che, ad un certo punto, facciamo un episodio backstory di Negan, perché ha una storia incredibile. Non so se questo accadrà quest'anno, ma ne vedremo abbastanza su di lui e lui parla molto, come sapete. Quindi quest'anno sarà in grado di rivelare alcuni dettagli al pubblico, una cosa che sarà straordinaria. Sarà affascinante. Naturalmente sarà ancora un farabutto!".

ATTENZIONE SPOILER: Il fumetto "Ecco Negan" ha rivelato, in breve, che il personaggio era un insegnante di ginnastica del liceo che pretendeva il rispetto dagli altri. L'apocalisse zombie iniziò quando la moglie, affetta da cancro, viene ricoverata e, Negan, nel guardare dalla finestra il trambusto dell'apocalisse, non si accorge che la consorte sta per attaccarlo. Per salvarsi, è costretto a mettere fine alla vita di lei. Il fumetto prosegue con Negan che comincia ad esplorare questo nuovo mondo e decide di crearsi la sua arma, la mazza da baseball chiamata Lucille- il nome della defunta moglie. Il volume finisce con la nascita dei Salvatori grazie a Negan.

Vi ricordiamo che The Walking Dead ritornerà con la sua ottava stagione il 22 Ottobre su AMC e il 23 Ottobre su FOX, in Italia.