The Walking Dead: Michael Cudlitz rivela alcuni retroscena sul suo personaggio

Attenzione la notizia contiene possibili spoiler se non avete ancora iniziato a guardare la settima stagione! Il pubblico ha assistito alla dipartita didurante la famosa première della settima stagione di, andata in onda il 23 Ottobre 2016., l’attore che interpreta il personaggio, ha raccontato come ha saputo della morte.

La notizia è arrivata all’attore direttamente dallo showrunner Scott Gimple, durante un incontro a sorpresa con la produzione. L’attore ha parlato di quanto è successo durante un Q&A tenutosi durante lo scorso weekend. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ero andato a trovare mio figlio in college quando ho ricevuto una telefonata: ‘Scott Gimple vuole incontrarti la prossima settimana’. Non avevo un incontro con Scott in quasi due anni. Ho pensato subito: ok, mi sa che sono morto, chiamiamo Scott e facciamocelo confermare!

Ho chiamato e gli ho detto: ‘hey, dobbiamo incontrarci la settimana prossima, mi stai per uccidere? Lui mi ha risposto: ‘Ha! E tu come fai a… beh, forse!”.

L’attore, inoltre, ha aggiunto che il progressivo avvicinamento di The Walking Dead al fumetto originale avrebbe comportato l’abbandono di alcuni attori. Vi manca Abraham?