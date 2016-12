The Walking Dead: pubblicata la scena segreta del mid-season finale!

La pausa natalizia diè iniziata da poco, dopo il finale di metà stagione intitolato. Dopo la messa in onda della puntata, durante i titoli di coda, è stata mandata in onda una scena segreta, rilasciata oggi online.

“Hearts Still Beating” ha segnato il ritorno al centro della scena di Rick Grimes e del suo gruppo: Daryl riesce a fuggire da The Sanctuary, Spencer fa una brutta fine e tutto il gruppo decide finalmente di muovere guerra a Negan e ai suoi Saviors.

Nel frattempo, sullo sfondo, un uomo misterioso insegue il gruppo e lo spia. Tutte le scene del mid-season finale di The Walking Dead che lo riguardano centrano l’attenzione su un paio di stivali, protagonisti anche della scena mandata in onda durante i titoli di coda. Se ve la siete persa ve la riproponiamo in fondo alla notizia. Chi sarà l'uomo misterioso? Buona visione!

The Walking Dead tornerà in onda il 12 Febbraio su AMC, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!