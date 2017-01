The Walking Dead: Rick tornerà più combattivo, Andrew Lincoln anticipa le novità

La settima stagione di The Walking Dead sta per tornare e l'attore Andrew Lincoln ha anticipato che il suo personaggio, Rick Grimes, tornerà più combattivo.

"Sarà probabilmente l'opposto di quanto avete visto prima", ha anticipato l'attore Andrew Lincoln. La settima stagione di The Walking Dead tornerà a breve e l'interprete di Rick Grimes ha annunciato un cambio di marcia nell'atteggiamento del suo personaggio: "Vedrete nuovamente un uomo in azione insieme ad alcuni membri della sua famiglia. Avrà una nuova sensazione di libertà, un sentimento che proviene dall'aver perso tutto, e anche un senso di eccitazione per la lotta".

Nel corso della settimana stagione la famiglia di Rick si è piegata al cattivo del momento, Negan. "Tutto che voglio dire è che la banda è tornata insieme", ha concluso Lincoln, anticipando quindi un contrattacco e ha infine anticipato agli spettatori: "Aspettate fino all'episodio 16. Ve lo giuro, dopo aver letto una parte del sedicesimo, ho lasciato cadere la sceneggiatura e ho iniziato a tirare dei pugni contro l'aria". La serie tornerà il 12 febbraio.