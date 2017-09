The Walking Dead: Scott Gimple promette grandi cambiamenti

sta per esplorare un territorio nuovo nella sua ottava stagione. Stando alle dichiarazioni del produttore esecutivo,, in una recente intervista, la serie andrà incontro a nuovi significativi cambiamenti.

"Vedremo dei personaggi che andranno ad influenzarsi gli uni con gli altri, situazione che nelle precedenti stagioni non era mai accaduta. O, semplicemente, vedremo formarsi nuovi gruppi tra personaggi che non sono mai stati insieme", ha riferito Gimple. "È una cosa che dà grande soddisfazione".

Potrebbe riferirsi a Rick, il quale si sta allontanato per una nuova missione e, piuttosto che andare con Michonne o Daryl, potrebbe decidere di affiancarsi a nuovi personaggi. "È per via del racconto che stiamo seguendo. La trama quest'anno si scagliona tra tutti i personaggi e la storia si sposterà un po' nei singoli episodi tra un sacco di personaggi diversi su una base costante, cosa che è molto inusuale per lo show", ha aggiunto Gimple.

L'ottava stagione di The Walking Dead debutterà sui canali AMC il 22 Ottobre.