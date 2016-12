The Walking Dead: la serie raggiungerà il fumetto nella stagione 12

ha da poco raggiunto la metà della sua settima stagione con la puntata. Ma quanto impiegherà lo show a raggiungere il fumetto, magari il numero 200?ha parlato proprio di questo.

“Ci abbiamo messo sei stagioni per arrivare al numero 100, non impiegheremo sei anni ad arrivare al numero 200… diciamo che ce la potremmo fare per la dodicesima stagione. Ma saremo sempre indietro rispetto al fumetto”.

Queste le parole dell’autore del fumetto di The Walking Dead. La discussione nasce come conseguenza di quanto sta accadendo per la serie dark fantasy Game of Thrones, in difficoltà dopo aver superato i libri pubblicati da George R.R. Martin. Lo stesso autore ha nuovamente rimandato il nuovo romanzo della saga.

The Walking Dead tornerà il 12 Febbraio 2017 su AMC, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!