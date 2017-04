The Wheel of Time: la Sony Pictures ha acquistato i diritti dell'adattamento TV

Buone nuovo per tutti i fan della saga di, dato che èa confermare che laha da poco acquistato i diritti dell'adattamento televisivo di, in italiano

L'amatissima serie letteraria è composta da 14 romanzi, iniziata nel 1990 con L'occhio del Mondo e conclusasi nel 2013 -postuma alla morte di Jordan- con Memoria di Luce scritto da Brandon Sanderson insieme al 12° e 14° libro. La storia segue l'avventura di uno stuolo di eroi alla ricerca del Drago, unico essere in grado di sconfiggere il Tenebroso.



Sony produrrà il progetto insieme alla Red Eagle Entertainment e alla Radar Pictures. Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D, Hemlock Grove, Chuck) scriverà la sceneggiatura. Questa è la prima notizia sulla serie di The Wheel of Time dall'Aprile del 2016, a quasi un anno di distanza dall'annuncio.

Dopo i vari problemi legali e la creazione di un progetto narrativo solido, quindi, sembra che i lavori sull'adattamento procedano adesso in modo spedito.