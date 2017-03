The Walking Dead 7: online il nuovo promo dell'episodio 7x14

Nel corso della serata di ieri, negli Stati Uniti, è andata in onda la tredicesima puntata della serie horror, che portava il titolo die la rete via cavoha subito rilasciato il nuovo promo che ci presenta la puntata successiva e che voi, come sempre, potete guardare comodamente in fondo alla news.

A quanto sembra, lo show nel corso della puntata della prossima settimana, aggiungerà altri elementi drammatici alla narrazione. Il nuovo episodio, che porterà il titolo di The Other Side, si concentrerà sui personaggi di Rosita e Sasha, impegnate a cercare di guardare oltre le loro differenze. Le due donne non hanno mai provato molta simpatia l'una per l'altra, ma hanno bisogno di diventare alleate al fine comune di uccidere Negan.

Come sappiamo già dalla puntata della scorsa settimana, Rosita ha trovato un nuovo fucile per Sasha e le ha proposto di cercare di infiltrarsi nel Santuario di nascosto per portare a termine la missione senza che il gruppo le scopra.

La prossima e quattordicesima puntata di The Walking Dead verrà trasmessa sui piccoli schermi dalla rete televisiva AMC domenica 19 marzo.