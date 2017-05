The Young Pope: HBO annuncia la seconda stagione, ma con qualche cambiamento

Se stavate sperando in un'altra stagione ditargata, le vostre preghiere sono state esaudite...più o meno. La serie del Papa americano con i suoi metodi non convenzionali, ha debuttato a Gennaio, con la messa in onda di dieci episodi.

La rete ha annunciato una nuova serie, The New Pope, di Paolo Sorrentino - il creatore/regista di The Young Pope, il drama della HBO con protagonista Jude Law che è andato in onda all'inizio di quest'anno. Ma questa sarà una miniserie completamente nuova, con un cast completamente nuovo. I dettagli della trama sono ancora pochi al momento, ma sembra che The New Pope seguirà la storia di un pontefice immaginario diverso da quello da Pio XIII, visto nella scorsa stagione.

La produzione di The New Pope avrà inizio entro la fine dell'anno, con la co-produzione tra HBO e la società europea Sky. Sorrentino sarà co-scrittore con Umberto Contarello. Il casting per tutti i ruoli, tra cui il protagonista "The New Pope", prenderà il via a breve.