The Walking Dead 7: Norman Reedus e Nicotero diffondono buffe foto sulla serie

Come la maggior parte di voi saprà sicuramente, tra poco più di due settimane farà il suo ritorno sui piccoli schermi televisivi italiani e statunitensicon la sua seconda parte di stagione e, in questo periodo di attesa, l'attoree il produttoresi divertono a intrattenerci con scatti divertenti.

Dopo che il network televisivo statunitense AMC ha diffuso in rete le foto ufficiali di questa seconda parte del settimo capitolo della serie horror, Reedus e Nicotero hanno deciso di celebrare il lato più leggero dello spettacolo intrattenendo i fan con delle immagini più buffe e scherzose.

Come potete vedere qui sotto, Greg Nicotero ha condiviso con gli spettatori una versione della celebre scena del massacro di Negan che fa un simpatico riferimento a Star Wars e in cui la parte del carnefice è svolta da Darth Vader, mentre a subire la terribile situazione sembrano essere (dalle tute che indossano), dei piloti di X-Wing.

Norman Reedus invece ha postato sul suo account personale di Instagram una foto che lo ritrae circondato da una miriade di controfigure zombie che, diversamente da come siamo abituati a vederle, ci sorridono e ci mostrano il dito medio.

Ricordiamo che The Walking Dead tornerà con i suoi nuovi episodi nel corso della serata di domenica 12 febbraio negli Stati Uniti su AMC e il 13 febbraio in Italia su FOX.