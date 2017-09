This Is Us 2: "grandi rivelazioni" nella premiere della seconda stagione!

This Is Us è arrivato con la premiere della. Se non volete leggere anticipazioni non continuate con la lettura dell'articolo che segue.

Ok, alzi la mano che non voleva sapere come è morto Jack, ma forse non volevamo saperlo... così!

Non siamo ancora certi che sia proprio andata in questo modo, ma, se tutto il primo episodio parla del recupero del rapporto tra Jack e Rebecca, di certo non credevamo che si sarebbe concluso con questa "bomba". Alla fine si vede infatti Rebecca tornare a casa, in macchina, con una busta piena degli oggetti di Jack. Kate e Randall sono da Miguel, e piangono. Kevin invece, non sa nulla, poiché ad un appuntamento con Sophie. Rebecca frena la sua macchina davanti casa e inizia a piangere a dirotto. A quel punto vediamo casa Pearson bruciata. Conseguentemente possiamo dedurre che Jack, in quel momento in fase di riabilitazione da alcolismo, sia morto bruciato nell'incendio? Non possiamo darlo per certo, ma lo si può supporre.

Comunque, a sentire il cast, questo è solo l'inizio di una serie di colpi di scena e rivelazioni:

"Diciamo che è stato come aprire una valvola a pressione dopo un po' che stava chiusa." Ha detto Milo Ventimiglia ai fan durante una sessione di domande e risposte. Poi Mandy Moore ha aggiunto: "Non conosciamo tutta la storia. Diremo solo questo. E' solo un pezzetto del puzzle. Abbiamo ancora 18 episodi!"

Insomma, se pensavamo di aver capito tutto di This Is Us 2, in realtà, forse non è proprio così...