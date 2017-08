This Is Us 2: per voi, un emozionante "first look" alla seconda stagione. VIDEO

: Il 26 settembre torna sugli schermi This is Us con la seconda stagione e adesso abbiamo la possibilità di farvi dare un'occhiata a un commovente discorso madre-figlio. Preparate i fazzoletti!

Eh già, perché spesso questo genere di interazioni fa scatenare emozioni sopite. E dunque, se cliccherete il video, vedrete Randall parlare con sua madre di un argomento molto delicato: la sua adozione.

Mamma Pearson spiega al figlio - che arriva da lei dicendole che la sua Beth non è convita riguardo l'idea di adottare - che nemmeno lei voleva adottarlo. Era distrutta dalla recentissima perdita del terzo gemello di Kevin e Kate, e dunque non ci pensava nemmeno lontanamente all'idea dell'adozione, ancora in ospedale dopo il parto, ancora in lutto per il bambino che non ce l'aveva fatta. Ma Jack era convinto, era convinto da subito e l'ha spinta in quella direzione, nel momento in cui lei non poteva prendere nessuna decisione. E ciò che dice al figlio è:

"Tuo padre non era perfetto, come non lo è il matrimonio. Ma lui era davvero vicino alla perfezione. Mi ha spinta verso uno sconosciuto, e quello sconosciuto è diventato il mio bambino, e il mio bambino è diventato la mia vita. Sei tu."

Sniff.

Siete pronti per la stagione due di This is Us?