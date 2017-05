This is Us: Primo teaser per la seconda stagione della serie targata NBC

È indiscutibile cheabbia lasciato il suo segno nello scenario televisivo con la scorsa stagione, emergendo come la nuova grande rivelazione delle trasmissioni TV.

I fatti - e una gran quantità di commenti sui social media - hanno anche dimostrato che questa famiglia dramedy ad alto numero di ottano ha profondamente colpito i fan fino alle lacrime.

Lunedì, NBC ha rilasciato il suo primo teaser in previsione della Stagione 2 - non ci sono nuovi filmati, in quanto la produzione dei nuovi episodi non è ancora iniziata - ma è carico sul punto emotivo, i fan della serie raccontano l'impatto che la famiglia Pearson ha avuto su di loro, per esempio, un fan ha chiamato sua figlia Kate come il personaggio interpretato da Chrissy Metz. Ma c'è una cosa che questi telespettatori non sanno, le star di This Is Us: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, e Metz faranno loro una sorpresa durante la registrazione dell'intervista. Potete vedere lo shock e il risultato di questi incontri nel filmato qui sotto.

This Is Us ritorna questo autunno, ma questa volta di Giovedì.