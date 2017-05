Timeless: cancellata dalla NBC dopo la prima stagione

La serieè stata cancellata dalladopo una sola stagione. La notizia è stata confermata dal produttore esecutivo/co-creatore, che però non ha perso del tutto la speranza.: la notizia di seguito contiene spoiler sulla trama della serie, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Tramite Twitter, Kripke ha detto: "È vero. NBC ha cancellato #Timeless. Siamo sorpresi e scioccati. Vi daremo una risposta più dettagliata a breve. Le probabilità sono poche, ma stiamo cercando un’altra casa.”

Altri show inizialmente cancellati hanno avuto successo spostandosi sulle piattaforme di streaming come Netflix e Hulu. The Mindy Project era stato cancellato dopo tre stagioni e spostatosi su Hulu ha avuto una quarta e una quinta stagione. Longmire si è spostato su Netflix dopo essere stato cancellato dalla A&E. Arrested Development è tornato dopo alcuni anni dalla sua cancellazione dalla FOX grazie a Netflix. I personaggi di The Full House sono tornati, dopo ben 20 anni dalla messa in onda, con un nuovo show su Netflix intitolato Fuller House.

Nel cast della serie Timeless troviamo Abigail Spencer, Matt Lanter, Malcolm Barrett, Goran Višnjic, Paterson Joseph, Sakina Jaffrey e Claudia Doumi.

La prima stagione, ultima della serie, era conclusa con un cliffanger in cui Lucy scopre che anche sua madre è un membro di Rittenhouse. In Aprile il co-creatore della serie Shawn Ryan aveva postato su twitter una foto del copione della seconda stagione, che trovate in fondo alla pagina.

Kripke è anche noto per la creazione della serie TV Supernatural (prima sul network The WB, ora su The CW), attualmente in onda con la dodicesima stagione. Ha anche creato la serie post-apocalittica Revolution, la quale è andata in onda dal 2012 al 2014. Ryan è noto per la creazione o la co-creazione di spettacoli come The Shield, The Chicago Code e Lie to Me.