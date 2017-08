Titans: Anna Diop, già vista in 24: Legacy, interpreterà Starfire!

Nuova aggiunta al cast di Titans sarànella serie adattamento dei fumetti DC Comics. La notizia l'ha diffusa TvLine. Il suo personaggio è anche conosciuto come

Anna Diop sarà dunque nella prima stagione della serie Titans e la sua eroina, che viene da un altro pianeta, cerca asilo sulla Terra. E' in questo modo che entrerà in contatto con i Titans e la descrizione ufficiale del personaggio la vede come una "con i piedi piantati per terra e che non fa prigionieri". Tra i suoi poteri ci sono il volo ed è in grado di creare e sparare sfere di energia.

Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti e Sarah Schechter, che sono i produttori esecutivi di Titans, porteranno alla luce la serie nel 2018 e la data di messa in onda sulla piattaforma di streaming dedicata, proprietà esclusiva DC, sarà comunicata più avanti.

Scritto da Goldsman, Berlanti e dal capo dell'Ufficio Creativo DC Entertaiment Johns, Titans seguirà la vicenda di Dick Grayson, dal momento in cui emergerà dall'ombra e diventerà capo del gruppo di futuri supereroi reclutati da ogni angolo dell'Universo DC.

La serie live-action è stata in fase di sviluppo alla TNT fino al gennaio 2016, per poi approdare al servizio digitale DC lo scorso aprile. E' notizia di agosto il casting dell'attrice australiana Tegan Croft nei panni di Raven, una potente Empath, figlia di un demone.

La Diop si è già vista in televisione in Quantico, Greenleaf, The Messengers e in Everybody Hates Chris.