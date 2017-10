Titans: Anna Diop, ci mostra Starfire dal dietro le quinte!

, membro del cast della nuova serie basata sui personaggi dei fumetti DC, Titans , ci svela qualcosina del suo personaggio,. Date un'occhiata!

La pre-produzione della serie tv è iniziata e la Diop ci ha regalato questo sneak peek via social che mostra il processo di costruzione dietro gli effetti visivi che vedremo quando si trasformerà in Starfire.

Finalmente vedremo questo progetto prendere forma e il cast principale è stato già svelato: Brenton Thwaites interpreterà Dick Grayson (non sappiamo ancora se sarà Robin o Nightwing), Teagan Croft vestirà i panni di Raven, Alan Ritchson e Minka Kelly saranno rispettivamente Hawk e Dove, Lindsey Gort sarà il Detective Amy Rohrbach e poi, naturalmente, vedremo Anna Diop, nei panni di Starfire.

Direttamente dall'account Twitter dell'attrice:

Anna Diop ✔@TheAnnaDiop

Magic ✨ VFX Scans for #Titans! #Starfire #DCComics

Starfire,è un'aliena capace di volare e di usare una proiezione di raggi ultravioletti; il suo personaggio, per essere realisticamente portato alla vita sullo schermo, richiederà una serie davvero importante di effetti speciali. E quindi, poiché lei - e presumibilmente Beast Boy - sono quelli a cui il CGI dovrà dare maggiormente supporto, non è sorprendente vedere l'attrice già a lavoro, nonostante l'uscita della serie sia prevista per il 2018.

Il progetto è supervisionato da Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman.

Noi non vediamo l'ora di vedere Titans in tv, e voi?