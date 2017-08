Titans: Brenton Thwaites sarà Dick Grayson nella serie DC Comics

e la DC Comics hanno trovato il loro Dick Grayson televisivo. The Hollywood Reproter conferma che l'attoreè salito a bordo del progetto nei panni di Grayson a.k.a. Robin.

L'attore è stato visto recentemente al fianco di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar, in cui interpretava il personaggio di Henry. In Titans, la serie della DC Comics che arriverà sulla piattaforma digitale della casa editrice nel 2018, darà il volto allo storico alleato di Batman.

Nel serial, Grayson/Robin decide di formare una squadra di nuovi eroi formata, tra gli altri, da Raven (Teagan Croft) e Starfire (Anna Diop). Berlanti, Akiva Goldsman, Geoff Johns e Sarah Schechter si occuperanno di questa nuova produzione.