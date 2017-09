Titans: ecco gli altri personaggi rumoreggiati per la serie tv

Come ormai saprete, la DC Entertainment sta sviluppando una serie tv in live-action suiche debutterà in esclusiva sulla nuova piattaforma digitale della casa editrice nel corso del 2018.

Dopo il casting di Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson, il That Hashtag Show svela alcuni degli altri personaggi che dovremmo vedere nello show. Secondo il sito, due dei personaggi che dovremmo incontrare nel corso della serie saranno Hawk & Dove. A quanto pare la DC sarebbe interessata ad avere gli attori Alan Ritchson (Smallville) e Rebecca Rittenhouse (The Mindy Project) nei due ruoli.

Oltre a loro ci sarebbe anche la Detective Amy Rohrbach, un personaggio famoso per la run di Nightwing degli anni '90 in cui diventava alleata di Grayson.