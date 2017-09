Titans: nuovi dettagli sul villain, in arrivo uno spin-off?

Arrivano dei nuovi potenziali dettagli sulla prossima serie televisiva in live-action della DC Comics dedicata ai, che sarà disponibile sulla nuova piattaforma digitale della DC a partire dal prossimo anno.

Secondo una voce di corridoio di That Hashtag Show, il villain di questo serial sarà The Acolyte, un personaggio che ha debuttato nei fumetti negli anni '90. Il suo obiettivo è quello di rubare i poteri di Raven, non è chiaro se per uso personale o per il suo maestro, Trigun.

Intanto vi abbiamo già riportato l'ingresso nel cast di Minka Kelly e Alan Ritchson come Dove & Hawk. Secondo un nuovo rumor di Deadline, la loro inclusione nella serie non è del tutto casuale in quanto i produttori vorrebbero realizzare uno spin-off in futuro incentrato proprio su di loro.