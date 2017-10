Titans: Ryan Potter è stato scritturato per interpretare Beast Boy!

Nuova aggiunta al cast della nuova serie DC, Titans farà parte del live-action nei panni di. Il nuovo serial andrà in onda nel 2018 sul servizio di streaming digitale DC. .

Ryan Potter (Big Hero 6 La Serie) sarà quindi un series regular nel ruolo di Beast Boy, aka Garfield “Gar” Logan. Ecco la descrizione ufficiale del personaggio:

Gar ha contratto una malattia letale durante un safari in Africa mentre era in compagnia dei genitori, di professione genetisti. Inizia a soffrire di strani "effetti collaterali" dopo essere stato sottoposto a cure sperimentali nel tentativo di salvargli la vita. Non solo la pelle e i capelli gli diventano verdi, ma Gar può anche trasformarsi in animali di qualunque dimensione.

Nel cast di Titans: Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Alan Ritchson, Minka Kelly e Lindsey Gort