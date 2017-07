Transparent 4: è online il trailer della nuova stagione!

sono tornati! E' uscito ildella quarta stagione della serie sulla famiglia "disfunzionale" le cui vicende sono narrate in

L'acclamata serie di Amazon, Transparent, torna per la sua quarta stagione in autunno, a partire dal 22 settembre e non sembra dare alcun segno di cedimento!

Il cast, composto da Jeffrey Tambor, Judith Light, Amy Landecker, Jay Duplass, Gaby Hoffman e molti altri tornerà al completo per nuove avventure che vedranno il clan partire per Israele, dove i membri della famiglia inizieranno a capire qualcosa di più su loro stessi. La sinossi ufficiale racconta quanto segue:

I Pfeffermans partono per un viaggio politico e spirituale e scavano a fondo nella storia di famiglia. Maura deve andare in Israele per una conferenza e fa una scoperta che sembra un punto di partenza. Dopo un po' la raggiunge anche il resto della famiglia e inizia così un'avventura esplosiva. Sperduti nel deserto, ogni membro della famiglia alla fine troverà la sua strada in un percorso di accettazione, amore e verità.