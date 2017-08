Transparent: Amazon rinnova la serie per una quinta stagione

Quando manca meno di un mese all’arrivo della quarta stagione, gli Amazon Studios hanno già ufficializzato l’ordine di una quinta mandata di episodi per, l’affascinante creatura seriale di

La serie vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe tornerà per il suo quinto anno consecutivo sulla piattaforma di streaming digitale con tutto il suo cast originale: Jeffrey Tambor (Arrested Development), Judith Light (Dallas), Gaby Hoffmann (Girls), Amy Landecker (Louie) e Jay Duplass (Togetherness). La Soloway manterrà ancora il suo ruolo di produttrice esecutiva.

“Nel corso della precedenti stagioni i Pfefferman hanno attraverso il mondo, sono andati indietro nel tempo e si sono gustati ogni genere di delizie – ha dichiarato il capo programmazione di Amazon, Joe Lewis, - Siamo molto emozionati di vedere quello che la magica Jill e il suo incredibile team saranno in grado di fare con questa quinta stagione di una serie che è da sempre emozionante”.

La quinta stagione entrerà presto in produzione per un’uscita programmata per il 2018. La quarta, invece, esordirà il 22 settembre 2017.