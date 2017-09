Transparent: Jill Gordon è la nuova showrunner della serie dramedy di Amazon

La serieha una nuova showrunner! Si tratta di, la quale ricoprirà il compito che era stato di, creatrice della serie, che continuerà a scrivere, dirigere ed essere la produttrice esecutiva dello show.

Lasciando una parte di responsabilità alla nuova showrunner, Soloway si concentrerà su altri progetti su cui sta lavorando in accordo con gli Amazon Studios, che ha recentemente esteso per altri due anni. La Soloway è la co-creatrice/produttrice esecutiva della comedy Amazon Love Dick, la quale sta aspettando la notizia del rinnovo per la seconda stagione, e ha in progetto un nuovo pilot di una nuova serie.

Sarà quindi la Gordon ad occuparsi le mansioni di showrunner dalla prossima quinta stagione della serie che è stata confermata qualche mese fa. La quarta stagione di Transparent, invece, andrà in onda a partire dal 22 Settembre.