Travelers: il primo trailer della nuova serie Netflix con Eric McCormack

Anche oggi, il servizio di streamingfa una sorpresa a tutti i suoi abbonati, diffondendo in rete il primo trailer ufficiale di un'altra sua nuova serie. Questa volta si tratta di, lo spettacolo sci-fi che verà al centro la star di. Il filmato è disponibile in fondo alla news.

Come già aveva fatto nei giorni scorsi con la serie The OA, Netflix rilascia questo nuovissimo trailer ufficiale che ci presenta la sua prossima nuova serie, ordinata nel corso del mese di aprile.

Travelers sarà ambientata in un futuro lontano, a centinaia di anni di distanza dal nostro presente. Il dramma sci-fi segue un gruppo di "viaggiatori" che, attraverso una complessa tecnologia, avranno la possibilità di calarsi nella vita di persone nel 21° secolo, al fine di evitare la caduta dell'umanità. Il cast comprende Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper, Jared Abrahamson, Reilly Dolman e Patrick Gilmore.

Travelers farà il suo debutto il 23 dicembre.