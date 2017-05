Tredici era stata concepita come serie antologica?

Diabbiamo a lungo parlato su queste pagine, ma col passare del tempo emergono nuovi dettagli e retroscena sulla serie tv. Secondo quanto affermato dall’Entertainment Weekly, la serie tv è stata quasi concepita come antologica.

In fase di produzione della seconda stagione, gli showrunner si sono interrogati sul da farsi. A rivelare il dettaglio è Brian Yorkey, il quale ha affermato che “ci siamo chiesti cosa fare. Eravamo di fronte ad un bivio: continuare a seguire questi personaggi, che avevano già attraversato un trauma tremendo rappresentato dalla morte di Hannah, o andare verso un’altra direzione e seguire un’altra vicenda”.

E’ chiaro che alla fine si è optato per la prima via, ma è senza dubbio interessante notare che Tredici, è stata sul punto di diventare una serie tv antologica, un approccio adottato per show come True Detective e American Horror Story, che per ogni stagione narrano vicende diverse. Ricordiamo che la seconda stagione di 13 Reasons Why sarà disponibile su Netflix nel corso del 2018.