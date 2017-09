Tremors: Emily Tremaine, Megan Ketch e Shiloh Fernandez nel cast del reboot

entrano a far parte del cast della serie reboot di, al fianco di. Il progetto voluto dariprende l'omonimo film cult degli anni 1990 di cuiera protagonista.

La prima stagione del reboot è stata scritta da Andrew Miller e diretta da Vincenzo Natali. Sono passati 25 anni dalla guerra tra i vermi Graiboid killer, che distrussero quasi completamente Perfection in Nevada, e Valentine McKee (Bacon), il quale riuscì a batterli. Adesso i mostri sono tornati! E l'unica speranza è che McKee riesca a superare l'età, l'alcool e un complesso delirante affinché possa salvare la città ancora una volta.

Tremaine avrà il ruolo di Emily McKee, la figlia di Val. Si è appena laureata e decide di andare a Perfection, per una visita a suo padre, ma si rende conto che ormai lui non cambierà mai e resterà sempre delusa dai suoi comportamenti e vizi. Ketch sarà Mindy Sterngood, una giovane medico carismatica con una fissazione, Val, il quale la salvò all'età di 9 anni da un Graboid. Ma Mindy nasconde un segreto che la rende una minaccia imprevedibile. Fernandez vestirà i panni di Nico Gaza, un uomo che ha ammazzato il tempo a Perfection lavorando nella società di Earl Graboid Waste Gobbling. L'ultima cosa che vuole è finire come Val, incastrato nel mezzo del nulla tutti questi anni.

Miller, che è lo showrunner, è anche il produttore esecutivo dello show insieme a Bacon, David Schiff e Jessica Rhoades.