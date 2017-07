True Detective 3: ufficiale la produzione, Mahershala Ali confermato nel cast

Nel corso della presentazione del TCA estivo di, il presidente della programmazione dell’emittenteha fornito aggiornamenti sulla produzione di. Buone notizie, lo script per la nuova stagione è in lavorazione ed è stata confermata una nota star nel cast.

Parliamo del premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight), che ha chiuso ufficialmente un contratto con HBO per entrare nel cast di True Detective 3. L’attore di Moonlight, Luke Cage, House of Cards e Hunger Games era stato associato alla nuova stagione di True Detective già alcune settimane fa, quando i rumor lo volevano già nel cast dello show non ancora annunciato.

A proposito dello script di True Detective 3, Casey Bloys ha dichiarato: “Ho letto cinque script già terminati. Sono terrific… ero davvero impressionato ed eccitato. Stiamo parlando con vari registi, e quando ne avremo uno che vorremo assumere, si inizierà”.

Non ci resta che attendere ulteriori novità su True Detective 3.