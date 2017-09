True Detective 3: al via il progetto, dettagli su regia e Mahershala Ali

ora è davvero realtà, poiché pare cheabbia avallato in via ufficiale progetto legato alla terza stagione dell'acclamato show. Insieme all'ufficialità ora conosciamo anche i primi dettagli sulla trama della stagione che vedrà come protagonista il premio Oscar

In True Detective 3 l'attore di Moonlight, House of Cards, Luke Cage e Hunger Games interpreterà Wayne Hays, un detective dell'Arkansas che dovrà investigare su un omicidio avvenuto nelle Ozark del Missouri (la stessa ambientazione dell'omonima serie uscita da poco su Netflix).

Non è finita qui: sulla sceneggiatura della serie HBO ci sarà nuovamente Nic Pizzolatto, il quale curerà la scrittura di tutti gli episodi tranne il quarto, che sarà co-sceneggiato da Pizzolatto insieme a David Milch (Deadwood, Luck). Pizzolatto si occuperà anche della regia di alcuni episodi insieme a Jeremy Saulnier, regista del film cult Green Room.

Restiamo in attesa di novità sulle date di produzione e di uscita di True Detective 3, una stagione che dovrà riscattare le critiche della seconda dopo l'enorme successo della prima.