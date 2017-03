True Detective: si avvicina la terza stagione!

La terza stagione diè ora più reale. Secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri dall’EW, infatti, il creatoresarebbe tornato al lavoro sulla fortunata serie tv, che ha riscosso pareri positivi principalmente per la prima stagione, ed avrebbe già scritto i primi due episodi della terza stagione.

Ma non è tutto, perchè David Milch, ovvero colui che ha creato Deadwood e NYPD Blue, celebrato vincitore di un Emmy, starebbe collaborando con Pizzolatto sui nuovi episodi.

Il giornale riferisce che ancora non è noto il tipo di collaborazione che si è instaurata tra i due, ma i fan sui vari social network non hanno trattenuto il loro entusiasmo a seguito della pubblicazione di questa notizia.

E’ però doveroso sottolineare che almeno al momento HBO, ovvero il network che possiede i diritti della serie tv, ancora non ha annunciato in via ufficiale la terza stagione, ma più volte Matthew McConaughey ha affermato di voler tornare ad interpretare Rust Cohle.