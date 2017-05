Twin Peaks: un altro trailer misterioso arriva in rete

Da poche ore è arrivato in rete un altro misterioso trailer che ci fornisce altri elementi delle nuove puntate dell'imminente terza stagione revival di, serie cult creata da, che tornerà sui piccoli schermi di tutto il mondo tra poco più di una settimana. Come sempre, potete trovare il video subito dopo il salto.

Dopo il trailer diffuso online circa una settimana fa, il nuovo filmato che ci presenta l'esordiente stagione di Twin Peaks inizia con delle immagini confuse di quella che sembra essere la scala di casa Palmer, il tutto accompagnato da alcuni effetti sonori molto lynchiani, seguiti da immagini di una o forse due figure che camminano per un corridoio. Successivamente ci viene mostrata una chiara immagine del vice Andy Brennan (Harry Goaz) nel parcheggio della stazione dello sceriffo, per poi passare ad un camper parcheggiato nel bosco circondato da molti mobili e spazzatura, ad indicare che qualcuno ha vissuto lì per un po'.

Con la data di anteprima dello spettacolo che si avvicina, i trailer di Twin Peaks hanno iniziato a mostrarci piccoli pezzi di filmati, anche se queste immagini ci raccontano poco in termini di trama. Questo ultimo filmato va più in profondità di tutti gli altri, dandoci un assaggio di ciò che vedremo in termini di cast dello show, ma conserva ancora un denso senso del mistero.

Ricordiamo che le puntate della terza stagione di Twin Peaks faranno il loro debutto sui piccoli schermi a stelle e strisce domenica 21 maggio sul network televisivo statunitense Showtime.