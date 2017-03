Twin Peaks: il cast originale riunito nelle cover di Entertainment Weekly

Mancano ormai meno di due mesi all'anticipatissimo e atteso ritorno sul piccolo schermo di, che dopo ben 25 anni dalla brusca interruzione della seconda stagione sbarcherà con un revival di 18 episodi suil prossimo 21 maggio.

In attesa così di godere dei nuovi episodi della serie limitata, Entertainment Weekly ha deciso di dedicare le copertine da collezione del suo nuovo numero proprio all'opera di David Lynch, riunendo in anteprima i protagonisti in tre meravigliose cover. Il regista ha dichiarato a EW: «È un film suddiviso in 18 puntate», mentre Kyle Maclachan (Dale Cooper) ha rivelato di "aver bevuto un paio di tazze di caffè mentre passava circa sei ore a leggere per la prima volta le 400 pagine e più di sceneggiatura", aggiungendo però: «È stato semplicemente meraviglioso!».



Vi ricordiamo che il revival di Twin Peaks continuerà là dove la serie si era fermata nel 1991, cioè con il sosia oscuro di Cooper (che poi sarebbe Bob) sostituitosi al detective dopo che questi si era inoltrato nel regno ultraterreno di Black Lodge per salvare la sua ragazza.



Nel cast della serie scritta ancora una volta da Mark Frost e Lynch torneranno anche Sherilyn Fenn (Audrey), Madchen Amick (Shelly), Dana Ashbrook (Bobby), James Marshall (James), Peggy Lipton (Norma), Everett McGill (Big ed), Wendy Robie (Nadine), Sheryl Lee (Laura Palmer), con l'aggiunta delle new entry Naomi Watts, Tim Roth, James Belushi, Michael Cera, Jennifer Jason Leigh e Amanda Seyfried.



Ecco le cover di Entertainment Weekly: