Twin Peaks: la data della premiere ufficiale per il debutto di due ore!

I fan più accaniti della serie cultstanno sicuramente aspettando con impazienza di sapere quando potranno gustarsi un'altra tazza di caffè e una fetta di crostata alle ciliegie con i protagonisti dello show firmato. Finalmente l'attesa è finita e, con la data di debutto,annuncia anche il numero ufficiale di episodi.

L'esordio dei nuovi episodi della serie avverrà nel corso della serata di domenica 21 maggio alle ore 21:00, con il debutto delle prime due puntate per una durata totale di due ore. Subito dopo i primi due episodi, la terza e la quarta puntata saranno disponibili sulla piattaforma digitale di Showtime negli Stati Uniti.

Oltre a questo grande annuncio, il presidente di Showtime, David Nevins ha anche confermato il numero di episodi del nuovo capitolo di Twin Peaks, che sarà composto da 18 puntate, dieci di più rispetto alla prima stagione dello show. Questa è una grande notizia, soprattutto vista la tendenza degli ultimi tempi dei grandi network e servizi di streaming come HBO e Netflix, di produrre delle stagioni che spesso non superano i dieci episodi e visti i problemi che la produzione aveva incontrato nei primi mesi di lavoro.

Un'altra cosa interessante da notare è che, similmente a a quanto accaduto per l'episodio pilota della serie, l'anteprima di questa nuova stagione avrà lunga durata. Alcuni fan hanno già ipotizzato che parte del tempo dell'episodio potrebbe essere dedicato ad una sorta di riassunto enorme di ciò che è accaduto in precedenza nella piccola città; altri ritengono, invece, che questo evento in anteprima sarà incentrato sulla creazione di una nuova mitologia e sulla presentazione di altri misteri. Molto probabilmente, però, dovremo aspettare fino al 21 maggio per scoprirlo!