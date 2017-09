Twin Peaks: David Lynch annuncia l'arrivo del revival in DVD e Blu-Ray

Con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter,ha annunciato la data d’arrivo disul mercato home video.

Il cofanetto nelle edizioni in DVD e Blu-Ray – contenenti tutte le 18 parti in cui è stata suddivisa la stagione – sarà messo in commercio a partire dal 5 dicembre 2017. Nel tweet si legge, inoltre un messaggio – come sempre criptico – dello stesso regista: “Cari amici di Twitter, le stelle girano e un momento si rivela da solo. 5 dicembre 2017. Blu-ray e DVD!”.

Insieme al messaggio anche un’immagine che mostra la copertina del cofanetto della terza stagione di Twin Peaks, con al centro la figura dell’agente speciale dell’FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) diviso tra il sé originale e il suo alter-ego malvagio, Evil Cooper. Come noto, il finale di stagione è stato trasmesso il 3 settembre scorso, ma Lynch non ha escluso la possibilità di realizzare ulteriori episodi.