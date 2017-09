Twin Peaks: David Lynch non esclude la possibilità di una quarta stagione

A più di una settimana di distanza dalla messa in onda ufficiale del finale di stagione diha parlato per la prima volta della possibilità di vedere altri episodi.

Nel corso di un evento a Belgrado intitolato Online with David Lynch, il regista di Missoula ha interrotto brevemente la discussione sulla meditazione trascendentale per rispondere a qualcuno che gli chiedeva se fosse possibile in futuro vedere altri episodi della mitica serie televisiva, appena conclusasi su Showtime Networks. “È ancora troppo presto per parlarne - ha risposto Lynch - ma se dovesse accadere, non vedrete nulla per i prossimi due o tre anni, dato che per realizzare l’ultima stagione ne ho impiegati cinque”.

Questa dichiarazione ovviamente non significa che vi siano attualmente delle trattative per un rinnovo con il network, ma è la prima volta che il futuro di Twin Peaks viene discusso senza escluderlo a priori. In precedenza, infatti, tutti i diretti interessati avevano sempre risposto affermando che non vi erano mai state trattative per ulteriori stagioni.