Twin Peaks: David Lynch risponde alle domande sul revival

Non sappiamo ancora molto del revival dia cura di, se non che la serie dovrebbe andare in onda nel corso del 2017. Questo non dev’essere una sorpresa per i fan di. Il criptico regista, infatti, risponde in maniera curiosa a tutte le domande.

Cominciamo dalle notizie confermate: nel cast faranno parte Kyle MacLachlan, Madchen Amick, Kim Robertson e molti altri, tra cui lo stesso Lynch. La serie dovrebbe debuttare il 21 Maggio 2017 e lo stile Lynch dovrebbe essere presente in abbondanza. Lo stesso regista ha risposto ad alcune domande sullo show durante un recente evento tenuto da Showtime.

Il regista ha schivato molte delle domande più scottanti, ma ha spiegato come lui e Mark Frost hanno lavorato alla nuova versione dello show: “All’inizio, molti anni fa, io e Mark eravamo sperduti, un po’ come succede sempre agli inizi. Ad un certo punto ci è sembrato di aver trovato una montagna e abbiamo iniziato a scalarla. Una volta superata ci siamo ritrovati in una foresta profonda, e dopo averla attraversata abbiamo trovato questa piccola città chiamata Twin Peaks. Abbiamo conosciuto molti degli abitanti di Twin Peaks e abbiamo scoperto un mistero, e dentro questo mistero molti altri misteri. Abbiamo scoperto un mondo, e dentro questo mondo molti altri mondi. Così è cominciato tutto e così siamo arrivati qui. La storia continua.”

Per fortuna Lynch ha deciso di rispondere più precisamente alla domanda su come, concretamente, i due abbiano scritto lo show: “Abbiamo lavorato su Skype. Mark vive a Ojai, io a Hollywood. Usavamo Skype e scrivevamo insieme”.

Per quanto riguarda eventuali modifiche al tono e allo stile della serie: “Innanzitutto abbiamo lavorato come sempre. Io vedo il prodotto come un film, un film in parti è quello che le persone dovrebbero aspettarsi. Abbiamo intrapreso un viaggio fantastico, io e tutto il cast e la troupe: spero che le aspettative del pubblico siano soddisfatte”.

Quanto aspettate il revival di Twin Peaks? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.