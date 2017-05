Twin Peaks: diffuse le descrizioni dei primi otto episodi

Mentre sale l’attesa tra i fan per i nuovi episodi dell’iconica serie tv, sul web è emersa una prima lista delle descrizioni delle varie puntate. Come potete vedere dopo il salto, si tratta di descrizioni criptiche, che non svelano molti dettagli sulle puntate, ma che non fanno altro che aumentare l’hype tra gli utenti.

Di seguito la lista delle descrizioni:

Part 1: My log has a message for you.

Part 2: The stars turn and a time presents itself.

Part 3: Call for help.

Part 4: …brings back some memories.

Part 5: Case files.

Part 6: Don’t die.

Part 7: There’s a body all right.

Part 8: Gotta light?

Secondo molti, però, potrebbe anche trattarsi dei titoli delle varie puntate, il cui tema però ancora non è noto dal momento che il produttore David Lynch non ha diffuso molte informazioni a riguardo. Resta ancora da capire se le vicende ruoteranno intorno ad un nuovo omicidio oppure meno. Il cast sarà composto da 200 attori, e vedranno anche la comparsa di personalità legate alla musica come Eddie Vedder.