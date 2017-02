Twin Peaks: due nuovi teaser trailer per i prossimi episodi!

Mancano circa tre mesi al debutto sui piccoli schermi televisivi americani delle nuove puntate della serieche tornerà sudopo decenni di silenzio. Da poche ore, la rete ha rilasciato online due nuovi teaser che, come sempre, potete trovare dopo il salto, in calce alla notizia.

Da quando l'arrivo dei nuovi episodi è stato annunciato più di un anno fa, i particolari rivelati riguardo al nuovo progetto sono stati ben pochi e purtroppo per i fan di Twin Peaks che bramano indizi su dove David Lynch e Mark Frost stanno portando la storia, i due nuovi teaser che sono stati appena rilasciati non offrono nulla di nuovo in termini di filmati o particolari sulla trama.

Il primo teaser ci riporta alla fine enigmatica della stagione 2 quando Dale Cooper rompe uno specchio con la fronte e in cui si vede il riflesso di Killer Bob, il che lasciava pensare che questo non fosse il vero Cooper, ma la sua copia malvagia. Il secondo video ci mostra il familiare primo piano del volto senza vita di Laura Palmer dopo che il suo corpo avvolto nella plastica è stato ripescato dal fiume. In entrambe le clip, una frase profetica ci anticipa la prossima stagione: "Accadrà di nuovo.".

Twin Peaks arriverà con le sue nuove puntate domenica 21 maggio 2017.