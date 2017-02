Twin Peaks: l'attrice che interpretava Laura Palmer parteciperà ad un audiolibro

In occasione del tanto atteso revival di, che debutterà tra un paio di mesi, sono entrati in produzione una serie di prodotti paralleli, tra cui la versione audiolibro del celebre, letto dalla stessa

Il Diario Segreto di Laura Palmer è una delle opere più famose dell’universo di Twin Peaks. Il libro, scritto da Jennifer Lynch, figlia del creatore e regista David Lynch, è stato pubblicato nel 1990 e costituisce uno dei prodotti più intriganti associati alla serie tv.

La sua ripubblicazione coincide con quella di numerosi altri prodotti di questo tipo, tra cui “The Secret History of Twin Peaks: A Novel”, romanzo del creatore Mark Frost in cui è raccontata l’intera storia, con in aggiunta qualche dettaglio precedente e successivo agli eventi mostrati nella serie tv. Questi prodotti, insieme al film "Fuoco Cammina con Me", costituiscono opere importanti per la comprensione dei nuovi episodi, come ha spiegato lo stesso Lynch di recente.

Sheryl Lee è la voce protagonista dell'audio libro, e si tratta proprio dell’attrice che interpretò Laura Palmer nel vecchio Twin Peaks. The Secret Diary of Laura Palmer è attualmente disponibile per il pre-order.