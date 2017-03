Twin Peaks: nessuno degli attori ha letto la sceneggiatura completa

I dettagli sull’attesa serie tv Showtimesono al momento scarsi, ma ai fan farà sicuramente piacere sapere che non sono gli unici a non conoscere questi dettagli. Secondo quanto riferito da TVGuide, nemmeno il cast completo (composto da circa 217 persone) avrebbe ricevuto la sceneggiatura completa.

In produzione quindi vige il riserbo più assoluto sul contenuto degli episodi. Il creatore, David Lynch, ha giustificato questa scelta affermando che “non vi è alcuna necessità che tutti gli attori debbano conoscere l’intera sceneggiatura”.

Naomi Watts si è invade detta divertita da questa sorta di gioco, che ha creato molta curiosità all’interno del cast.

Ricordiamo con Twin Peaks andrà in onda il 21 Maggio su Showtime con una puntata speciale di due ore, mentre il terzo e quarto episodio saranno disponibili subito dopo su Showtime Anywhere. Sulla messa in onda italiana, invece, almeno al momento non sono disponibili informazioni.