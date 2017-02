Twin Peaks: online due nuovi poster e altrettanti teaser per la nuova stagione!

Il 24 febbraio si è celebrato il, che ricorda il giorno in cui fu ritrovato il cadavere die il conseguente arrivo dell’agentenell’apparentemente ridente cittadina di montagna.ha riconosciuto l’evento per la prima volta, rilasciando online due poster ufficiali con i relativi teaser trailer!

I due poster non fanno altro che confermare l'importanza di Dale Cooper (Kyle MacLachlan) e Laura Palmer (Sheryl Lee) nel prossimo revival in 18 puntate di Twin Peaks, che esordirà in anteprima il 21 maggio 2017 su Showtime per i telespettatori americani, mentre da noi sarà trasmesso in contemporanea da Sky Atlantic. La scorsa settimana, la rete televisiva aveva rivelato altri due teaser trailer dedicati sempre alla coppia di iconici personaggi.

Per chi invece fosse interessato e voglia stemperare l’attesa di tre mesi che ci separano ancora dall’inizio dell’attesissima nuova stagione di Twin Peaks, i due poster sono in vendita in esclusiva nello store ufficiale di Showtime a 32,95 dollari l’uno.

La nuova stagione di Twin Peaks è stata diretta interamente da David Lynch, che ha anche scritto la sceneggiatura di ogni singolo episodio con l’aiuto di Mark Frost, co-creatore assieme a Lynch delle prime due stagioni originali. Della trama di questo revival non si sa ancora nulla, se non che sarà ambientata realmente 25 anni dopo la conclusione dalla seconda stagione, come profetizzato da Laura Palmer nella serie stessa, e che svelerà alcuni dei misteri rimasti ancora in sospeso.

Saranno moltissimi gli attori originali a tornare, tra i quali Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Sherilyn Fenn, Ray Wise, David Duchovny, Warren Frost, Carel Struycken, James Marshall e Wendy Robie. Ma a questi si aggiungeranno anche new entry del calibro di Tim Roth, Naomi Watts, Laura Dern, Amanda Seyfried, Michael Cera, Jim Belushi, Jennifer Jason Leigh, Robert Forster e Monica Bellucci, per un totale di ben 217 attori.