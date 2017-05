Twin Peaks: online il nuovissimo promo del revival

Manca poco alla première dell'attesissimo ritorno della serieche, per la gioia di tutti i fan di lunga data della serie, tornerà presto sui piccoli schermi di tutto il mondo con il suo revival. Da poco il network televisivo statunitenseha rilasciato il nuovo promo dell'esordiente stagione che potete trovare in alto.

I volti che vediamo nel promo sono familiari, ma portano certamente il segno degli anni. Nonostante la sua popolarità, Twin Peaks sembrava destinato a rimanere un cult di breve durata. Anche se fu realizzato un film come follow-up, dal titolo Fuoco cammina con me, la serie è durata solo due stagioni. Per fortuna, col passare degli anni, la serie ha visto aumentare il proprio seguito con nuovi fan grazie a servizi di streaming come Netflix, oltre alle voci sull'imminente arrivo di nuove puntate che avrebbero costituito il suo revival.



Showtime ha rilasciato questo breve promo intitolato Some Familiar Faces 25 Years Later, che offre rapidi scorci in cui si possono vedere gli attori che ritorneranno ad interpretare i personaggi della serie. Qui vediamo Big Ed Hurley (Everett McGill), Carl Rodd (Harry Dean Stanton), Sarah Palmer (Grace Zabriskie), il vice Andy Brennan (Harry Goaz), il vice Tommy "Hawk" Hill (Michael Horse) e, infine, l'agente speciale dell'FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan). Come i promo precedenti, questo filmato appena rilasciato è piuttosto interessante e ci porta più vicino a capire ciò che dovremo aspettarci dal ritorno della serie che arriverà il 21 maggio su Showtime.