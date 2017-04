Twin Peaks: la premiere del revival avverrà al Festival di Cannes

Il revilal della serie cult di, ovvero, presenterà l'anteprima dei sui primi episodi in occasione dell'acclamato Festival del cinema di Cannes. Sono passati 26 anni da quando la serie ha lasciato l'agenteal Black Lodge, e ora i fan possono finalmente assistere alla continuazione della storia.

E' stato da poco confermato che Lynch e tutto il team creativo che sta dietro alla realizzazione della nuova stagione della serie presenteranno in anteprima il loro ritorno alla pacifica città di montagna al Festival di Cannes, che si celebrerà nella città francese tra il 17 e il 28 maggio. La presentazione completa includerà la proiezione dei primi due episodi del nuovo capitolo di Twin Peaks.

Questa non è la prima volta che Lynch porta la sua amatissima storia della città di Cannes. Twin Peaks: Fuoco cammina con me, infatti, era stato presentato in anteprima al festival nel 1992, dove fu accolto con fischi da parte del pubblico. Dati anche questi trascorsi, sarà interessante vedere come le prime due ore del revival verranno accolte in questo loro screening iniziale.

Mentre i fan non sanno ancora assolutamente nulla sulla trama, sono stati confermati molti volti noti del cast. La maggior parte degli attori, infatti, riprenderà i suoi ruoli, tra cui Kyle MacLachlan come Dale Cooper, Sheryl Lee come Laura Palmer e persino Lynch stesso. David Bowie avrebbe dovuto interpretare il suo ruolo dell'agente dell'FBI Phillip Jeffries, visto in Fuoco cammina con me, ma la sua morte, avvenuta nel gennaio 2016, ha impedito realizzazione del cameo.

Ricordiamo che il revival di Twin Peaks, composto da 18 episodi arriverà su Showtime il 21 maggio 2017.