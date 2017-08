Twin Peaks: ci sarà il rinnovo per un'altra stagione?

è tornato in TV dopo circa 27 anni dalla sua prima messa in onda. Con la stagione revival che si avvia alla conclusione, ci si chiede se lo show tornerà in una possibile quarta stagione.

Il presidente e CEO della produzione, David Nevins, ha dichiarato ai microfoni di Deadline che non è ancora previsto il rinnovo per un ipotetico Twin Peaks 4.

"È stato sempre destinato a essere di una stagione (il revival, ndr). Tante persone stanno speculando, ma al momento non ci sono né contemplazioni né discussioni oltre alle d"omande che mi pongono i fan".

Il presidente di ABC, Gary Levine, ha invece dichiarato:

"Le porte sono sempre aperte per David Lynch, se volesse dirigere un'altra stagione, anche se non so se voglia farlo. L'ultima è stata uno sforzo erculeo. Non sono sicuro se altri director hanno realizzato una serie di 18 ore di fila... è memorabile ciò che ha fatto, i fan lo hanno apprezzato e per me è soddisfacente".

Voi vorreste un'altra stagione di Twin Peaks?