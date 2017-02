Twin Peaks: Showtime celebra il caffè nel nuovo teaser per il revival!

Tutti i fan della serie culto di, sono in fremente attesa di assistere finalmente ai nuovi episodi che continueranno la serie dopo tanti anni. Per celebrare questo grande ritorno, la reteha da poco rilasciato un nuovo trailer in cui torna protagonista uno dei sapori dominanti dello show: il caffè!

Il nuovo teaser diffuso dalla rete poche ore fa, è intelligente e semplice: è fondamentalmente un supercut dei vecchi episodi di Twin Peaks in cui i personaggi parlano di caffè.

Per chi conosce bene la serie originale, è noto che il caffè occupa un posto particolare all'interno della vita dei protagonisti, in particolar modo per l'agente Cooper, che era solito accompagnare la bevanda con una fetta di crostata alle ciliegie.

A differenza del primo teaser, questo filmato ci ripropone, anche se nelle loro versioni originali molto più giovani, personaggi che faranno il loro ritorno nella serie: l'agente Cooper, Audrey, Andy, lo sceriffo Truman, solo per nominarne alcuni. Il filmato, però, ci mostra anche altri che non faranno il loro ritorno nello spettacolo, come Lara Flynn Boylee e Pete Martell.

Twin Peaks tonerà con i suoi nuovi episodi in anteprima statunitense nella serata di domenica 21 maggio alle ore 21:00 su Showtime.