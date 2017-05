Twin Peaks: Sky Italia trasmette in anticipo le prime due puntate della serie!

Sui primi due episodi dinuova serie sono rimasti fruibili per gli utenti fino a circa mezzogiorno, molte ore prima della messa in onda prevista, cioè in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 di della prossima notte.

L'errore si è verificato a partire dalle sei di questa mattina e quindi sulla piattaforma a pagamento qualcuno ha avuto la possibilità di vedere l'attesissimo ritorno di una delle serie più amate di sempre, Twin Peaks di David Lynch, quasi 24 ore prima della messa in onda ufficiale. Soltanto verso mezzogiorno questi episodi sono stati rimossi.

A distanza di 26 anni dalla conclusione della seconda stagione, la terza serie di Twin Peaks andrà in onda in America sul canale Showtime e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic, in versione originale sottotitolata.

Tra i membri del cast anche Naomi Watts e Amanda Seyfried. Tutto è stato blindatissimo finora, come voluto da David Lynch, il regista, che ovviamente, non aveva fatto i conti con Sky Italia, che ci ricasca come quando svelò in anticipo il vincitore di Masterchef dello scorso anno. Chapeau...