Ufficiale la serie Sci-Fi di Ron Moore e Bryan Cranston

Quando si parla di fantascienza alcuni nomi vengono sempre fuori, in un modo o nell'altro: il primo è, il secondo è, che produrrà una serie sci-fi perinsieme aintitolata

Roland D. Moore è uno scrittore della generazione successiva a quella di Dick, e ha iniziato la sua carriera scrivendo per Star Trek: The Next Generation, serie di cui ha anche curato la produzione. Ha continuato a scrivere per la televisione, arrivando a lavorare a serie come Battlestar Galactica, Caprica e Outlander.



Moore, insieme alla star di Breaking Bad Bryan Cranston, lavorerà ad una serie antologica basata proprio sui romanzi di Philip K. Dick. I due saranno i produttori esecutivi e la serie, che sarà pubblicata da Amazon, si intitolerà "Philip K. Dick's Electric Dreams".



Non sono disponibili al momento altri dettagli sulla serie, restate però con noi per tutti gli aggiornamenti!