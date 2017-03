Ufficiale: The Big Bang Theory rinnovata per altre due stagioni

Dopo le indiscrezioni emerse qualche giorno fa, è finalmente arrivata l’ufficialità:ha rinnovatoper altre due stagioni, il che vuol dire che andrà in onda sicuramente fino al 2019, fino alla dodicesima serie.

Stipendi alle stelle per i protagonisti Jim Parson, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar, i quali riceveranno tutti un compenso da 900 mila Dollari per ogni episodio, mentre rappresentano ancora un punto interrogativo i contratti di Mayim Bialik e Melissa Rauch, che ancora non hanno rinnovato con la produzione, sebbene le trattative siano secondo molti ormai giunte alla conclusione e nel giro di poche settimane dovrebbe arrivare il prolungamento con relativo aumento.

Queste due nuove stagioni si vanno ad aggiungere allo spin-off su Sheldon che è stato annunciato la scorsa settimana.