Un personaggio di Grey's Anatomy farà parte di un nuovo spin-off della serie!

Lo show, senza ancora un titolo ufficiale, sarà scritto dalla produttrice esecutiva e co-showrunner della serie Grey, Stacy Mckee, e seguirà le vicende di un gruppo di eroici pompieri che rischiano la loro vita in prima linea contro i devastanti incendi che colpiranno Seattle. "Nessuno può intrecciare il lavoro dei vigili del fuoco con il dramma delle loro vite personali come Shonda, e la Seattle di Grey's Anatomy è il contesto perfetto per questo emozionante spinoff", ha dichiarato il presidente dell'ABC Entertainment, Channing Dungey.

Attualmente, del cast faranno parte Jaina Lee Ortiz e l'attore Jason George, il quale interpreta il Dr. Ben Warren nella serie originale. Si pensa che l'introduzione di George nel nuovo spin-off avverrà attraverso uno dei nuovi episodi della prossima stagione di Grey's Anatomy e chissà se altri attori seguiranno il Dr. Warren. La messa in onda del nuovo show è prevista per la stagione 2018.